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Министр: Китай является важным и растущим торговым партнером Азербайджана

Министр: Китай является важным и растущим торговым партнером Азербайджана Китай является важным и растущим торговым партнером Азербайджана, объем торговли с которым в прошлом году превысил 3 млрд долларов США.
Бизнес
26 марта 2024 г. 13:30
Министр: Китай является важным и растущим торговым партнером Азербайджана

Китай является важным и растущим торговым партнером Азербайджана, объем торговли с которым в прошлом году превысил 3 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"В торговом обороте между странами был зафиксирован двузначный рост, и он продолжается. У нас есть постоянное торговое представительство в Китае. Ряд китайских компаний реализуют в Азербайджане проекты в различных сферах. Это в сфере возобновляемой энергетики, промышленного производства, также налажено сотрудничество в рамках промышленных парков", - сказал министр.

По мнению М. Джаббарова, все это основано на прекрасных политических отношениях: "Азербайджан поддерживает политику "единого Китая", и это очень прочная основа в наших отношениях".

По его словам, у Азербайджана прочные отношения со многими партнерами Азербайджана: "Нашими основными торговыми партнерами являются Европейский Союз, Китай, Российская Федерация, конечно же, Турция, государства Центральной Азии и страны Персидского залива. Это в каком-то смысле отражает нашу структуру взаимных инвестиций.

Азербайджан также расположен на пересечении различных транспортных маршрутов, и Восток-Запад, фактически самый короткий маршрут, соединяющий Китай с Европой и проходящий через государства Центральной Азии через Каспийское море и Азербайджан. То же самое справедливо было бы отметить и про транспортный коридор Север-Юг. Наша географическое расположение, в некотором смысле, также определяет наше экономическое партнерство".

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