Министр: Китай инвестировал 770 млн долларов в экономику Азербайджана

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Китайская сторона вложила в экономику Азербайджана 770 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции, посвященной азербайджано-китайским экономическим связям.

По его словам, в структуре инвестиций доминирует нефтяной сектор: "Нам нужно стараться для роста инвестиций в ненефтяной сектор, в связи с этим ведется работа".

Министр отметил, что участие Азербайджана в выставке импорта, которая состоится в ноябре в Шанхае, придаст дополнительный импульс развитию азербайджано-китайских отношений. Площадь, занятая Азербайджаном для участия в этой выставке, будет удвоена.

Ш.Мустафаев также добавил, что китайская сторона проявляет большой интерес к проекту строительства SOCAR-GPC в Гарадагском районе. В этой связи между сторонами был подписан меморандум, напомнил министр.