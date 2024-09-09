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Министр экономики: Переход к "зеленой" экономике во многом зависит от "зеленой" трансформации МСБ

Министр экономики: Переход к "зеленой" экономике во многом зависит от "зеленой" трансформации МСБ В Азербайджане растет роль субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социально-экономическом развитии страны.
Бизнес
9 сентября 2024 г. 10:54
Министр экономики: Переход к зеленой экономике во многом зависит от зеленой трансформации МСБ

В Азербайджане растет роль субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социально-экономическом развитии страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

Джаббаров подчеркнул, что МСБ вносят важный вклад в рост валового внутреннего продукта, создание новых рабочих мест, рост занятости, а также в процесс экономической реинтеграции освобожденных территорий. По его словам, важно также обеспечить участие малого и среднего бизнеса в развитии "зеленой" экономики.

"В настоящее время более 99% предприятий в нашей стране составляют субъекты МСБ. В этой связи переход к "зеленой" экономике во многом зависит от "зеленой" трансформации МСБ", - добавил он.

Джаббаров отметил, что гибкость предприятий МСБ позволяет им значительно быстрее адаптироваться к новым тенденциям и осваивать инновации. "Они могут оперативно реагировать на изменения рынка и потребительских предпочтений, что является важным фактором для "озеленения" экономики", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “KOB subyektlərinin sosial-iqtisadi inkişafda çəkisi artır”

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