Министр экономики: Переход к "зеленой" экономике во многом зависит от "зеленой" трансформации МСБ

В Азербайджане растет роль субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социально-экономическом развитии страны.

В Азербайджане растет роль субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социально-экономическом развитии страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

Джаббаров подчеркнул, что МСБ вносят важный вклад в рост валового внутреннего продукта, создание новых рабочих мест, рост занятости, а также в процесс экономической реинтеграции освобожденных территорий. По его словам, важно также обеспечить участие малого и среднего бизнеса в развитии "зеленой" экономики.

"В настоящее время более 99% предприятий в нашей стране составляют субъекты МСБ. В этой связи переход к "зеленой" экономике во многом зависит от "зеленой" трансформации МСБ", - добавил он.

Джаббаров отметил, что гибкость предприятий МСБ позволяет им значительно быстрее адаптироваться к новым тенденциям и осваивать инновации. "Они могут оперативно реагировать на изменения рынка и потребительских предпочтений, что является важным фактором для "озеленения" экономики", - сказал он.