Министр экономики: Налоговые реформы Азербайджана стали успешным примером для других стран

Реализуемые в Азербайджане налоговые реформы считаются успешным примером для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

Реализуемые в Азербайджане налоговые реформы считаются успешным примером для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

По словам министра, налоговая политика оказывает большое влияние на экономическую эффективность:

"Налоги играют важную роль в экономическом регулировании, снижении социального неравенства и стимулировании общего экономического развития. В результате реформ, реализуемых в налоговой системе с 2019 года, в Азербайджане достигнут значительный прогресс в легализации трудовых отношений. Результаты налоговых реформ, основанных на механизме стимулирования на рынке труда, также получили высокую оценку экспертов престижного Гарвардского университета США. Проведенные университетом исследования показывают, что реформы были эффективны с точки зрения "обеления" экономики, легализации бизнеса, и в то же время стимулировали экономическую активность в ненефтяном секторе".