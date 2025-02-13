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Министр экономики: Налоговые реформы Азербайджана стали успешным примером для других стран

Министр экономики: Налоговые реформы Азербайджана стали успешным примером для других стран Реализуемые в Азербайджане налоговые реформы считаются успешным примером для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами.
Бизнес
13 февраля 2025 г. 11:46
Министр экономики: Налоговые реформы Азербайджана стали успешным примером для других стран

Реализуемые в Азербайджане налоговые реформы считаются успешным примером для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

По словам министра, налоговая политика оказывает большое влияние на экономическую эффективность:

"Налоги играют важную роль в экономическом регулировании, снижении социального неравенства и стимулировании общего экономического развития. В результате реформ, реализуемых в налоговой системе с 2019 года, в Азербайджане достигнут значительный прогресс в легализации трудовых отношений. Результаты налоговых реформ, основанных на механизме стимулирования на рынке труда, также получили высокую оценку экспертов престижного Гарвардского университета США. Проведенные университетом исследования показывают, что реформы были эффективны с точки зрения "обеления" экономики, легализации бизнеса, и в то же время стимулировали экономическую активность в ненефтяном секторе".

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "Vergi islahatlarımız digər ölkələrə uğurlu nümunə olub"

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