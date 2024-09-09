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Министр экономики: Азербайджан сотрудничает с мировыми энергетическими компаниями для реализации потенциала ВИЭ

Министр экономики: Азербайджан сотрудничает с мировыми энергетическими компаниями для реализации потенциала ВИЭ Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Бизнес
9 сентября 2024 г. 11:43
Министр экономики: Азербайджан сотрудничает с мировыми энергетическими компаниями для реализации потенциала ВИЭ

Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

"Для реализации этого потенциала мы сотрудничаем с ведущими мировыми энергетическими компаниями. Проекты реализуются по модели государственно-частного партнерства. Все это направлено на достижение цели – увеличить долю возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе страны до 30% к 2030 году", - отметил он.

Министр напомнил, что освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур были объявлены зоной "зеленой энергии".

"В частности Физулинский, Джебраильский, Зангиланский районы обладают значительным потенциалом солнечной энергии, Лачынский и Кяльбаджарский районы - потенциалом ветровой и гидроэлектроэнергии. Правительство применяет механизмы поощрения, льготы, стимулирующие меры для развития бизнеса в Карабахе", - сказал он.

По словам Джаббарова, предприятия МСБ в Азербайджане, используя все больше "зеленых" технологий, не только увеличат вклад в экономику страны, но и повысят свою конкурентоспособность и прибыль.

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Версия на английском языке Economy Minister: Azerbaijan has high potential in renewable energy
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “Azərbaycan bərpa olunan enerji üzrə yüksək potensiala malikdir”

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