Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

Одним из ключевых вызовов на рынках, подобных азербайджанскому, является необходимость диверсификации экономики и вывода на рынок новых продуктов и услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

По его словам, если на рынке есть только один производитель какого-либо продукта или услуги, это не способствует развитию здоровой конкуренции.

"Важно наличие как минимум двух крупных игроков. Однако для формирования здоровой конкурентной среды это число должно быть больше. Наша цель - стимулировать производство новых продуктов и услуг, которые сегодня отсутствуют в экономике, и выводить их на рынок", - отметил он.

Джаббаров добавил, что основной вопрос в этом направлении связан с тем, как регулировать эти рынки и как защищать интересы потребителей: "Все эти вызовы являются важными задачами, стоящими перед политикой в области конкуренции и регулирующими органами государства".