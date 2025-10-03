Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 11:54
    Одним из ключевых вызовов на рынках, подобных азербайджанскому, является необходимость диверсификации экономики и вывода на рынок новых продуктов и услуг.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

    По его словам, если на рынке есть только один производитель какого-либо продукта или услуги, это не способствует развитию здоровой конкуренции.

    "Важно наличие как минимум двух крупных игроков. Однако для формирования здоровой конкурентной среды это число должно быть больше. Наша цель - стимулировать производство новых продуктов и услуг, которые сегодня отсутствуют в экономике, и выводить их на рынок", - отметил он.

    Джаббаров добавил, что основной вопрос в этом направлении связан с тем, как регулировать эти рынки и как защищать интересы потребителей: "Все эти вызовы являются важными задачами, стоящими перед политикой в области конкуренции и регулирующими органами государства".

    форум конкуренции Микаил Джаббаров здоровая конкуренция
    İqtisadiyyat naziri: "Sağlam rəqabət üçün bazarda azı iki böyük oyunçunun olması vacibdir"
    Minister: For healthy competition, important to have at least 2 major players in market

    Лента новостей