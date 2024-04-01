Министр: Для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Румынией нет препятствий

Для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Румынией нет никаких препятствий.

Для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Румынией нет никаких препятствий.

Как сообщает Report, об этом сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на состоявшемся в Баку 8-м заседании совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Он отметил, что как продолжение динамики развития экономических связей двух стран, торговый оборот увеличивается, и в прошлом году была зафиксирована положительная динамика в 29,3%.

"Это и последующие заседания совместной комиссии позволят укрепить сотрудничество в различных сферах. Будут обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, гуманитарной, строительной и других сферах. Совместная декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в 2009 году, План совместных действий по реализации стратегического партнерства, подписанный в 2011 году, а также более 60 документов о сотрудничестве, подписанных за прошедший период, способствовали развитию отношений между нашими странами, наши связи достигли уровня стратегического партнерства", - сказал Бабаев.