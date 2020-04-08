Министерство закупает автомобили Khazar LX за 2 млн манатов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана закупит 164 легковых автомобиля марки Khazar LX у ООО "Азермаш", действующего в Нефтчалинском промышленном квартале.

Как сообщает Report, это обойдется министерству в 1 999 980 манатов, то есть по 12 195 манатов за каждый автомобиль.

Глава пресс-службы министерства Фазиль Талыблы заявил Report, что автомобили приобретаются за счет средств, выделенных распоряжением президента страны и будут переданы инвалидам Карабахской войны и приравниваемым к ним лицам.