Наверх

Министерство закупает автомобили Khazar LX за 2 млн манатов

Министерство закупает автомобили Khazar LX за 2 млн манатов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана закупит 164 легковых автомобиля марки Khazar LX у ООО "Азермаш", действующего в Нефтчалинском промышленном квартале.

Как сообщает Report, это обойдется министерству в 1 999 980 манатов, то есть по 12 195 манатов за каждый автомобиль.

Глава пресс-службы министерства Фазиль Талыблы заявил Report, что автомобили приобретаются за счет средств, выделенных распоряжением президента страны и будут переданы инвалидам Карабахской войны и приравниваемым к ним лицам.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!