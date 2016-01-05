Министерство налогов проводит три тендера

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана объявило три открытых тендера. Как сообщает Report, конкурс объявлен на выполнение трех различных видов работ.

По информации, заявки по тендеру на закупку хозяйственных и канцелярских товаров, а также на печать полиграфической продукции принимаются до 18:00 по бакинскому времени 16 февраля.

Желающие принять участие в тендере должны предоставить гарантии в размере 3% от стоимости тендерного предложения.

Также желающие принять участие в тендере и получить тендерные требования должны перевести на счет министерства налогов взнос за участие в тендере в размере 400 манатов, и в соответствующем порядке представить копию документа об оплате.