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Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали меморандум о взаимопонимании

Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали меморандум о взаимопонимании Между министерством экономики и Исламским банком развития (ИБР) подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану.
Бизнес
30 января 2024 г. 16:32
Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали меморандум о взаимопонимании

Между министерством экономики и Исламским банком развития (ИБР) подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Он отметил, что документ был подписан в формате видеоконференции с президентом банка Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром.

"Реализация Меморандума о взаимопонимании будет способствовать углублению сотрудничества между сторонами и совместной деятельности по достижению целей социально-экономического развития нашей страны. Также на встрече проведен обмен мнениями по вопросам, включенным в повестку дня мероприятия COP29, которое проведет Азербайджан",- говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi İslam İnkişaf Bankı ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
Версия на английском языке Ministry of Economy inks Memorandum of Understanding with Islamic Development Bank

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