Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали меморандум о взаимопонимании

Между министерством экономики и Исламским банком развития (ИБР) подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану.

Между министерством экономики и Исламским банком развития (ИБР) подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Он отметил, что документ был подписан в формате видеоконференции с президентом банка Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром.

"Реализация Меморандума о взаимопонимании будет способствовать углублению сотрудничества между сторонами и совместной деятельности по достижению целей социально-экономического развития нашей страны. Также на встрече проведен обмен мнениями по вопросам, включенным в повестку дня мероприятия COP29, которое проведет Азербайджан",- говорится в публикации.