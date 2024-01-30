Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали меморандум о взаимопонимании
Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали меморандум о взаимопониманииМежду министерством экономики и Исламским банком развития (ИБР) подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану.
Между министерством экономики и Исламским банком развития (ИБР) подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".
Он отметил, что документ был подписан в формате видеоконференции с президентом банка Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром.
"Реализация Меморандума о взаимопонимании будет способствовать углублению сотрудничества между сторонами и совместной деятельности по достижению целей социально-экономического развития нашей страны. Также на встрече проведен обмен мнениями по вопросам, включенным в повестку дня мероприятия COP29, которое проведет Азербайджан",- говорится в публикации.
İslam İnkişaf Bankının (@isdb_group) prezidenti cənab Məhəmməd Süleyman Əl-Casir ilə videokonfrans formatında keçirdiyimiz görüşdə "Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və İslam İnkişaf Bankı arasında #Azərbaycan üçün Ölkə üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsinin hazırlanmasına… pic.twitter.com/loh8RcjV7h