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Микаил Джаббаров: За 5 лет число трудовых договоров в частном секторе ненефтяной сферы выросло на 79%

Микаил Джаббаров: За 5 лет число трудовых договоров в частном секторе ненефтяной сферы выросло на 79%
Бизнес
5 августа 2024 г. 11:30
Микаил Джаббаров: За 5 лет число трудовых договоров в частном секторе ненефтяной сферы выросло на 79%

В Азербайджане за минувшие 5 лет количество постоянных трудовых договоров в частном секторе ненефтяной сферы увеличилось на 79%.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

По его словам, это означает 426 тыс. новых трудовых договоров.

"Качественные изменения на рынке труда являются результатом экономического роста, начала деятельности новых предприятий, проектов, реализуемых в рамках стимулирования инвестиций, и налоговой политики, основанной на стимулировании", - добавил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Number of labor contracts in private sector of Azerbaijan's non-oil industry surges by 79%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Son 5 ildə özəl qeyri-neft sektorunda əmək müqavilələrinin sayı 79 % artıb"

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