Микаил Джаббаров: За 5 лет число трудовых договоров в частном секторе ненефтяной сферы выросло на 79%

В Азербайджане за минувшие 5 лет количество постоянных трудовых договоров в частном секторе ненефтяной сферы увеличилось на 79%.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

По его словам, это означает 426 тыс. новых трудовых договоров.

"Качественные изменения на рынке труда являются результатом экономического роста, начала деятельности новых предприятий, проектов, реализуемых в рамках стимулирования инвестиций, и налоговой политики, основанной на стимулировании", - добавил министр.