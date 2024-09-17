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Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка

Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию по Европе и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой.
Бизнес
17 сентября 2024 г. 11:31
Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию по Европе и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком.

Было подчеркнуто, что совместные проекты вносят вклад в диверсификацию экономики, развитие частного сектора, инфраструктуры, сельского хозяйства и других отраслей, сферу управления твердыми бытовыми отходами, представлена информация о потенциальных направлениях сотрудничества с банком, приоритетных проектах на ближайшие годы, проектах в области возобновляемых источников энергии, реализуемых в стране, шагах для поддержки занятости, а также исследованиях, проводимых банком в сфере поддержки государственных предприятий, обсуждены возможности партнерства в рамках COP29.

Стороны обменялись мнениями о совместной деятельности в рамках проекта "Зеленые и устойчивые города", о восстановлении систем водоснабжения и канализации Баку, "умных решениях" в сельском хозяйстве и ирригационных системах, а также о Рамочном документе партнерства на 2025-2029 годы. Документ охватывает инвестиционные программы и техническую помощь, адаптированные к национальным приоритетам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and World Bank explore renewable energy and green city projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya Bankı ilə COP29 çərçivəsində tərəfdaşlığı müzakirə edib

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