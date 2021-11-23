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Микаил Джаббаров встретился с победителями программы "Путь к успеху"

Микаил Джаббаров встретился с победителями программы "Путь к успеху" 12-43
Бизнес
23 ноября 2021 г. 14:22
Микаил Джаббаров встретился с победителями программы Путь к успеху

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с победителями конкурса программы карьерного роста "Путь к успеху".

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве.

Министр поздравил победителей, отметив важную роль программы по выявлению лиц с высоким уровнем интеллектуального развития, управленческими качествами, знаниями и навыками.

По его словам, в современном мире все больше возрастает роль и значимость экономического развития, для управления которым нужны квалифицированные специалисты.

M.Джаббаров поделился мнением о требованиях к руководителям, факторах, необходимых с точки зрения развития управленческих навыков, формировании профессионального подхода для достижения эффективных результатов в управлении, проведении стратегического и тактического планирования. Он отметил, что деятельность, выраженная в единстве знаний, опыта и командной работы, является основой успеха в управлении.

Министр выразил надежду, что участники конкурса программы смогут успешно применить полученные знания и навыки.

После министр ответил на вопросы участников. В заключение победителям конкурса были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov “Uğur yolu” proqramının qalibləri ilə görüşüb

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