Микаил Джаббаров встретился с победителями программы "Путь к успеху"

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с победителями конкурса программы карьерного роста "Путь к успеху".
Как передает Report, об этом сообщили в министерстве.
Министр поздравил победителей, отметив важную роль программы по выявлению лиц с высоким уровнем интеллектуального развития, управленческими качествами, знаниями и навыками.
По его словам, в современном мире все больше возрастает роль и значимость экономического развития, для управления которым нужны квалифицированные специалисты.
M.Джаббаров поделился мнением о требованиях к руководителям, факторах, необходимых с точки зрения развития управленческих навыков, формировании профессионального подхода для достижения эффективных результатов в управлении, проведении стратегического и тактического планирования. Он отметил, что деятельность, выраженная в единстве знаний, опыта и командной работы, является основой успеха в управлении.
Министр выразил надежду, что участники конкурса программы смогут успешно применить полученные знания и навыки.
После министр ответил на вопросы участников. В заключение победителям конкурса были вручены сертификаты.