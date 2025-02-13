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Микаил Джаббаров: В приоритетных сферах применяются серьезные налоговые льготы

Микаил Джаббаров: В приоритетных сферах применяются серьезные налоговые льготы В приоритетных для экономики Азербайджана сферах применяются серьезные налоговые льготы.
Бизнес
13 февраля 2025 г. 11:51
Микаил Джаббаров: В приоритетных сферах применяются серьезные налоговые льготы

В приоритетных для экономики Азербайджана сферах применяются серьезные налоговые льготы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Он отметил меры стимулирования в процессе реинтеграции освобожденных территорий, льготы для уязвимых социальных слоев населения, шаги по стимулированию частного сектора и стартапов, льготы для резидентов промышленных парков, а также налоговые льготы, улучшающие экологическую среду.

"Все это входит в важный пакет реформ, стимулирующих экономическую активность, социальное благосостояние и развитие ненефтяного сектора. Реформы налоговой системы и изменения в законодательстве соответствуют целям "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы". Цифровые инструменты способствуют повышению качества налоговых услуг и упрощению бизнес-процессов. Развитие технологий позволяет исключить потерю времени. Благодаря расширению электронных налоговых услуг сегодня предприниматели могут выполнять свои налоговые обязательства в минимальные сроки", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо поощрять экспортно-ориентированные секторы и услуги: "Дополнительные возможности для этого создают ресурсы нашей страны и выгодное географическое положение. Азербайджан расположен на нескольких трансконтинентальных торговых маршрутах, и ненефтяной сектор страны обладает большим потенциалом. Важно вовлечь данный потенциал в экономический оборот".

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Версия на английском языке Azerbaijani minister: Significant tax incentives applied in priority areas
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Prioritet sahələrdə ciddi vergi güzəştləri tətbiq olunur"

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