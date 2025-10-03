Микаил Джаббаров: Прозрачное регулирование монополий защищает конкурентную среду

В Азербайджане эффективное и прозрачное регулирование естественных монополий имеет большое значение для защиты конкурентной среды и здорового развития экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

По его словам, роль естественных монополий и их регулирование имеют особое значение для правильной координации повседневной жизни и экономической деятельности.

Джаббаров отметил, что в некоторых случаях понятие естественной монополии неверно трактуется в публичных дискуссиях и экспертных анализах:

"Естественная монополия - это вовсе не негативное понятие. Просто важно правильно регулировать эти сферы. В ряде стратегически важных сфер в Азербайджане деятельность в основном осуществляется субъектами естественных монополий. В масштабах страны это, как правило, относится к государственным предприятиям".

Министр добавил, что управление статусом естественной монополии предприятий всегда находится в центре внимания с точки зрения защиты конкурентной среды:

"Частичное открытие этих сфер для частного сектора и появление новых игроков регулируется позицией естественных монополий. Этот процесс поддерживается как принятым законодательством, так и проводимыми институциональными реформами. Этой же цели служит также усиление корпоративного управления в отдельных государственных предприятиях и создание государственных холдингов".