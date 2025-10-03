Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Микаил Джаббаров: Прозрачное регулирование монополий защищает конкурентную среду

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 11:49
    Микаил Джаббаров: Прозрачное регулирование монополий защищает конкурентную среду

    В Азербайджане эффективное и прозрачное регулирование естественных монополий имеет большое значение для защиты конкурентной среды и здорового развития экономики.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

    По его словам, роль естественных монополий и их регулирование имеют особое значение для правильной координации повседневной жизни и экономической деятельности.

    Джаббаров отметил, что в некоторых случаях понятие естественной монополии неверно трактуется в публичных дискуссиях и экспертных анализах:

    "Естественная монополия - это вовсе не негативное понятие. Просто важно правильно регулировать эти сферы. В ряде стратегически важных сфер в Азербайджане деятельность в основном осуществляется субъектами естественных монополий. В масштабах страны это, как правило, относится к государственным предприятиям".

    Министр добавил, что управление статусом естественной монополии предприятий всегда находится в центре внимания с точки зрения защиты конкурентной среды:

    "Частичное открытие этих сфер для частного сектора и появление новых игроков регулируется позицией естественных монополий. Этот процесс поддерживается как принятым законодательством, так и проводимыми институциональными реформами. Этой же цели служит также усиление корпоративного управления в отдельных государственных предприятиях и создание государственных холдингов".

    Микаил Джаббаров II Национальный форум конкуренции естественная монополия
    Mikayıl Cabbarov: "Təbii inhisarlar mənfi anlayış deyil, əsas məsələ onların effektiv idarə olunmasıdır"

    Последние новости

    12:02

    Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

    Другие страны
    11:56
    Фото

    В Брюсселе прошла выставка о минной проблеме Азербайджана

    Внешняя политика
    11:56

    Токаев: Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

    Энергетика
    11:54

    Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

    Другие
    11:49

    Микаил Джаббаров: Прозрачное регулирование монополий защищает конкурентную среду

    Бизнес
    11:46

    США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

    В регионе
    11:45

    Микаил Джаббаров: Совмещение функций регулятора и участника рынка создает системные риски

    Бизнес
    11:44

    Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

    Внешняя политика
    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    Лента новостей