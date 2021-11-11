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Микаил Джаббаров: Проект Зангезурского коридора ускоренно реализуется

Микаил Джаббаров: Проект Зангезурского коридора ускоренно реализуется Победа в 44-дневной Отечественной войне имеет большую историческую и политическую значимость, это также важно для всего региона.
Бизнес
11 ноября 2021 г. 13:47
Микаил Джаббаров: Проект Зангезурского коридора ускоренно реализуется

Победа в 44-дневной Отечественной войне имеет большую историческую и политическую значимость, это также важно для всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе выступления на экономическом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле.

Он поблагодарил Турцию и страны-члены Тюркского совета за политическую и моральную поддержку в ходе войны за освобождение азербайджанских земель от оккупации.

"Историческая победа создала новые реалии, новые возможности регионального сотрудничества для развития нашей страны и региона в целом. В настоящее время на деоккупированных территориях ускоренными темпами ведутся восстановительные и строительные работы. Хочу отметить ускоренную реализацию проекта Зангезурского коридора, который внесет вклад в расширение торговых, транзитных и логистических возможностей в регионе, соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном. Я верю, что этот проект окажет положительное влияние на взаимную торговлю, приток инвестиций между нашими странами", - сказал М.Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Zəngəzur dəhlizi layihəsi sürətlə həyata keçirilir”

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