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Микаил Джаббаров принимает участие в Давосском экономическом форуме

Микаил Джаббаров принимает участие в Давосском экономическом форуме Министр экономики Микаил Джаббаров принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в Швейцарии.
Бизнес
23 мая 2022 г. 14:14
Микаил Джаббаров принимает участие в Давосском экономическом форуме

Министр экономики Микаил Джаббаров принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

"На панельном заседании ”Cтратегический взгляд: Евразия" мы говорили о новых вызовах, об устойчивой экономической деятельности, об эффективном использовании энергоресурсов и о важности внедрения цифровых решений. Мы обсудили диверсификацию экономики, зеленый экономический рост, поощрение инвестиций в устойчивую инфраструктуру и развитие ненефтяного сектора в Азербайджане”, - сказал он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov attends Davos Economic Forum
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Davos İqtisadi Forumuna qatılıb

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