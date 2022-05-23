Микаил Джаббаров принимает участие в Давосском экономическом форуме

Министр экономики Микаил Джаббаров принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в Швейцарии.

Министр экономики Микаил Джаббаров принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

"На панельном заседании ”Cтратегический взгляд: Евразия" мы говорили о новых вызовах, об устойчивой экономической деятельности, об эффективном использовании энергоресурсов и о важности внедрения цифровых решений. Мы обсудили диверсификацию экономики, зеленый экономический рост, поощрение инвестиций в устойчивую инфраструктуру и развитие ненефтяного сектора в Азербайджане”, - сказал он.