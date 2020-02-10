Министр экономики Азербайджана отправился с визитом в Грузию

Начался визит в Грузию делегации во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщает грузинское бюро Report, в состав делегации входят президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Джаббаров встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава. Министр также встретится с представителями азербайджанских компаний, действующих в соседней стране, и азербайджанскими бизнесменами.