Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен

Единственный способ минимизировать влияние роста цен в будущем - это сформировать полную цепочку создания стоимости производства продуктов питания по всей стране.

Единственный способ минимизировать влияние роста цен в будущем - это сформировать полную цепочку создания стоимости в производстве продуктов питания по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, имеются благоприятные возможности для создания импортозамещающих производств для продукции, которая зависит от ввозимых компонентов. "Повышение эффективности механизма государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса приведет к еще большему увеличению доли участия в занятости этих субъектов предпринимательства, особенно молодых предпринимателей. Одной из главных целей правительства в предстоящий период является быстрое развитие перерабатывающей промышленности, создающей высокую добавленную стоимость. Учитывая специфику регионов, планируется углубление специализации по производству и переработке продукции. В регионах предусматривается ускорение реконструкции и приватизации неработающих или убыточных производственных предприятий. В целом, механизмы стимулирования инвестиций будут широко использоваться для развития секторов производства продуктов и услуг”, - заявил министр.

M.Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан является частью мировой экономики и, как следствие, ощущает влияние процессов, наблюдаемых на мировых рынках.

“В последние годы в мире отмечается резкий рост цен на все без исключения продовольственные товары. Для этого достаточно обратить внимание на информацию, распространяемую Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о росте мировых цен на сырьевые товары, в том числе и на продовольствие. Наблюдаемый рост цен является самым высоким за последние 30 лет. Есть много процессов, которые способствуют росту цен, и их динамика, к сожалению, только усиливается. Одной из основных причин роста цен на внутреннем рынке нашей страны является рост цен на импортную продукцию на внешних рынках. В то же время, из-за роста цен на импортные сырьевые компоненты, цены на отечественную продукцию также начали расти. К сожалению, мы импортируем сырьевые компоненты для производства. Следует учесть и рост расходов, формирующих себестоимость продукции - транспортных, энергетических, сырьевых и др.".

Он напомнил, что за 9 месяцев 2021 года индекс импортных цен вырос на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Индекс импортных цен на готовую пищевую продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, табачные изделия и их заменители вырос на 25,1%. Согласно оценкам, в январе-октябре 2021 года инфляция по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составила 5,7%, в основном за счет того, что индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 6,7%. Таким образом, на внутреннем рынке существует объективное давление на индекс потребительских цен",- отметил Джаббаров.

По словам Джаббарова, с этой целью Государственная служба антимонопольной политики и надзора за потребительским рынком при Минэкономики проводит регулярный мониторинг цен на различные товары на рынке.

"Рост цен на товары происходит не только в нашей стране, но и в других государствах. В частности, ускоряется этот процесс в странах - основных торговых партнерах Азербайджана. Согласно оценкам, в ближайшее время у наших основных партнеров, таких как Россия, Турция, Казахстан, Грузия, Украина и Иран, прогнозируется более высокая инфляция по сравнению с Азербайджаном. Продовольственная безопасность и впредь будет глобальным приоритетом для всего мира. Обеспечение продовольственной безопасности страны является задачей номер один", - сказал он.

Министр отметил, что правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги для минимизации влияния роста цен, и госбюджет на 2022 год сформирован с учетом компонента увеличения доходов населения.

"Мы считаем, что это будет определенной поддержкой в условиях роста цен. Положительным моментом является то, что в прогнозах международных организаций по индексу цен на товары и продукты питания на 2022 год наблюдается относительное, а в странах-основных торговых партнерах Азербайджана - частичное снижение по сравнению с 2021 годом индекса потребительских цен”, - заявил министр экономики.