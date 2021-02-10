Микаил Джаббаров: Национальные приоритеты определяют направления развития

В стратегический период, характеризующийся восстановлением территориальной целостности нашей страны, экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего повышения могущества государства

Документ "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" определяет новые направления развития.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в Facebook.

Министр отметил, что в стратегический период, характеризующийся восстановлением территориальной целостности нашей страны, экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего повышения могущества государства.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева утверждены "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития". На следующее десятилетие определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития страны. Это устойчиво растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций, возвращение на освобожденные от оккупации территории, чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".