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Микаил Джаббаров: Национальные приоритеты определяют направления развития

Микаил Джаббаров: Национальные приоритеты определяют направления развития В стратегический период, характеризующийся восстановлением территориальной целостности нашей страны, экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего повышения могущества государства
Бизнес
10 февраля 2021 г. 12:14
Микаил Джаббаров: Национальные приоритеты определяют направления развития
Микаил Джаббаров
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Документ "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" определяет новые направления развития.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в Facebook.

Министр отметил, что в стратегический период, характеризующийся восстановлением территориальной целостности нашей страны, экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего повышения могущества государства.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева утверждены "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития". На следующее десятилетие определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития страны. Это устойчиво растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций, возвращение на освобожденные от оккупации территории, чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: National Priorities define new development direction
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Milli Prioritetlər yeni inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir"

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