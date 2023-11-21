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Микаил Джаббаров: Казахстан является одним из важнейших партнеров Азербайджана среди стран SPECA

Микаил Джаббаров: Казахстан является одним из важнейших партнеров Азербайджана среди стран SPECA Казахстан является одним из важнейших партнеров Азербайджана среди стран-членов специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).
Бизнес
21 ноября 2023 г. 11:29
Микаил Джаббаров: Казахстан является одним из важнейших партнеров Азербайджана среди стран SPECA

Казахстан является одним из важнейших партнеров Азербайджана среди стран-членов специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку на тему "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный узел".

Министр отметил, что Азербайджан импортирует из Казахстана ряд товаров, включая транспортные средства, нефтехимическую продукция, зерно и полезные ископаемые: "Обе страны обладают богатыми энергетическими ресурсами. Партнерство между Азербайджаном и Казахстаном способствует росту нашей экономики. Создает возможности для обеспечения дополнительного развития в промышленном секторе".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Kazakhstan is one of our most important partners among SPECA countries
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qazaxıstan SPECA ölkələri arasında ən əhəmiyyətli tərəfdaşlarımızdandır"

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