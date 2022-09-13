Микаил Джаббаров: Израиль входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана

"Израиль входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана. Согласно показателям семи месяцев текущего года зафиксирован рост товарооборота более чем в два раза".

"Израиль входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана. Согласно показателям семи месяцев текущего года зафиксирован рост товарооборота более чем в два раза".

Как сообщает Report , об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время выступления на мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

"Азербайджано-израильская межправительственная совместная комиссия, сопредседателем которой я являюсь, является решающей площадкой для развития наших отношений и способствует расширению нашего сотрудничества, наряду с другими направлениями. Посольство Израиля функционирует в нашей стране уже 29 лет и играет важную роль в диверсификации и углублении двусторонних отношений. В 2021 году в Израиле открылись туристические и торговые представительства Азербайджана. Кроме того, Азербайджан регулярно посещают представители официальных и деловых кругов Израиля, проводятся продуктивные обсуждения. В этом году с участием членов азербайджано-израильской торговой палаты были организованы круглый стол, а также азербайджано-израильский бизнес-форум. Освобождение Азербайджаном своих земель в ходе 44-дневной Отечественной войны создало новые реалии, новые возможности для регионального и международного сотрудничества. Мы приглашаем израильские компании воспользоваться этими возможностями. Верим, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и дальше будут динамично развиваться и углубляться", - добавил М.Джаббаров.