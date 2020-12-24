Микаил Джаббаров: Экономика показала высокую устойчивость, несмотря на спад

В 2020 году, несмотря на все существующие трудности, макроэкономическая стабильность в нашей стране еще более укрепилась

В 2020 году, несмотря на все существующие трудности, макроэкономическая стабильность в нашей стране еще более укрепилась. Экономика продемонстрировала высокую устойчивость, несмотря на спад. Особенно это можно отнести к ненефтяному сектору. Наряду с этим одной из основных задач является восстановление освобожденных территорий, возвращение жителей, обеспечение их занятости.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, применение жестких карантинных мер в этом году не обошло стороной и экономику Азербайджана: “Так, инвестиции в основной капитал сократились. Инвестиции в частный сектор выросли на 8 процентов, а инвестиции в государственные организации снизились. Наблюдался рост и по ряду расходов. В январе-ноябре с учетом инфляции доходы населения упали. Прогнозируется, что к концу этого года экспорт ненефтяного сектора сократится примерно на 5,6%. Основной причиной этого является обесценивание местной валюты в странах, которые являются нашими основными торговыми партнерами”.