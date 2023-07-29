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Микаил Джаббаров: "Азербайджан заинтересован в поставке судов в Казахстан"

Микаил Джаббаров: "Азербайджан заинтересован в поставке судов в Казахстан" Азербайджан заинтересован в скорейшей реализации с Казахстаном проектов поставки в Азербайджан железнодорожных локомотивов казахстанской сборки и поставки азербайджанских судов в Казахстан.
Бизнес
29 июля 2023 г. 10:41
Микаил Джаббаров: Азербайджан заинтересован в поставке судов в Казахстан

Азербайджан заинтересован в скорейшей реализации с Казахстаном проектов поставки в Азербайджан железнодорожных локомотивов казахстанской сборки и поставки азербайджанских судов в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе встречи с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Баелом.

В ходе беседы министр подчеркнул важность цифровизации Среднего коридора и создания транспортно-логистической системы "единого окна".

М. Джаббаров подтвердил заинтересованность своей страны в ускорении казахстанско-азербайджанского экономического сотрудничества в нынешней геоэкономической ситуации.

Посол Казахстана в Азербайджане в свою очередь сказал, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном выходит на новый уровень.

А.Байель отметил, что взаимные визиты глав государств в 2022 и 2023 годах ознаменовали собой новый этап двустороннего сотрудничества. Дипломат подчеркнул плодотворность официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан в июне, по итогам которого было подписано 11 совместных документов.

Особое значение придается документам о создании совместного предприятия администрациями железных дорог Казахстана, Азербайджана и Грузии, о создании совместного предприятия по прокладке волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря, а также об увеличении объемов транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан.

Отметим, что Казахстан готов нарастить экспорт в Азербайджан по 100 товарным позициям на сумму более 300 млн долларов США и довести двусторонний товарооборот до 1 млрд долларов США. В январе-мае 2023 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 50% – со 162,5 млн долларов США до 243,6 млн долларов США – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С начала 2023 года товарооборот по Среднему коридору превысил 1 млн тонн, увеличившись на 64%.

В прошлом месяце две страны также объявили об увеличении взаимных рейсов с 32 до 42 в неделю.

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