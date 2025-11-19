Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

Стоимость годового ненефтегазового экспорта Азербайджана за 2019-2024 годы увеличилась в два раза, до $3,4 млрд, а число экспортируемых товаров выросло на 15% и достигло 2 810.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

По его словам, несмотря на снижение цен на нефть и газ и объемов добычи, с 2022 года внешнеторговый оборот страны стабилизировался на уровне примерно $50 млрд: "В 2022-2024 годах во внешнеторговом балансе, исключая золото Государственного нефтяного фонда и импорт, в среднем ежегодно наблюдалось положительное сальдо в размере $16 млрд. Экспорт ненефтегазовых услуг увеличился почти на 45% и превысил $6,5 млрд".

Министр добавил, что по сравнению с фактическим показателем 2018 года, доходы утвержденного государственного бюджета на 2025 год увеличились в 1,7 раза, в том числе ненефтегазовые доходы - в 2,2 раза. Ненефтегазовые налоговые поступления за этот период выросли в 2,3 раза.

"Доля ненефтегазовых доходов выросла с 40% в 2018 году до 52% в утвержденном государственном бюджете на 2025 год. В проекте бюджета на 2026 год этот показатель предусмотрен на уровне 57%", - сказал он.