    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 17:09
    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    I Международный инвестиционный форум Азербайджана (AIIF 2025), проходящий в Баку, станет традиционным, его планируется проводить ежегодно в сентябре.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил журналистам.

    "Мы стремимся к тому, чтобы это стало традиционным мероприятием, направленным на экономическое сотрудничество в нашем регионе", - отметил он.

    Министр также рассказал о ряде важных документов, подписанных в первый день форума.

    "Среди них я хотел бы особо отметить проект в сфере недвижимости, который будет реализован инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в городе Баку. Это проект инвестиционной стоимостью в несколько млрд долларов. Хотел бы также напомнить о документах, подписанных с компанией из Саудовской Аравии (ACWA Power - ред.), о создании первого в нашем регионе предприятия по опреснению морской воды", - добавил он.

    Mikayıl Cabbarov: "AIIF ənənəvi xarakter daşıyacaq"
    Baku investment forum to become annual event, says Economy Minister Jabbarov

