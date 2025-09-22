Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

I Международный инвестиционный форум Азербайджана (AIIF 2025), проходящий в Баку, станет традиционным, его планируется проводить ежегодно в сентябре.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил журналистам.

"Мы стремимся к тому, чтобы это стало традиционным мероприятием, направленным на экономическое сотрудничество в нашем регионе", - отметил он.

Министр также рассказал о ряде важных документов, подписанных в первый день форума.

"Среди них я хотел бы особо отметить проект в сфере недвижимости, который будет реализован инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в городе Баку. Это проект инвестиционной стоимостью в несколько млрд долларов. Хотел бы также напомнить о документах, подписанных с компанией из Саудовской Аравии (ACWA Power - ред.), о создании первого в нашем регионе предприятия по опреснению морской воды", - добавил он.