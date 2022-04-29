Международная морская организация проверила уровень подготовки азербайджанских моряков

Система подготовки моряков Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана успешно прошла аудит Международной морской организации (IMO).

Система подготовки моряков Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана успешно прошла аудит Международной морской организации (IMO).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, проверки проводились официальными аудиторами IMO в январе-апреле 2022 года.

По результатам аудита на 105-й сессии Комитета по безопасности на море IMO было принято решение о полном выполнении Государственным морским и портовым агентством Азербайджана требований международной конвенции. Было поручено передать всем государствам-членам организации информацию о включении Азербайджана в "Белый список" IMO в сфере подготовки моряков.