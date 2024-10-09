Между Global Media Group и Глобальным договором ООН подписан меморандум

9 октября председатель правления Global Media Group Эльнур Абдуллаев и руководитель Глобального договора ООН по Азербайджану Самир Мамедов подписали Меморандум о взаимопонимании.

9 октября председатель правления Global Media Group Эльнур Абдуллаев и руководитель Глобального договора ООН по Азербайджану Самир Мамедов подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, согласно документу структуры будут совместно осуществлять мероприятия по продвижению устойчивых бизнес-практик и 10 принципов Глобального договора ООН.

Global Media Group, недавно присоединившийся к Глобальному договору ООН, продемонстрировал свою приверженность продвижению принципов ответственного бизнеса в сферах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), а также Целям устойчивого развития ООН (SDG).

Стратегия корпоративной социальной ответственности Global Media Group основана на ценностях устойчивого развития и ответственных бизнес-практиках. В рамках этой стратегии группа компаний продолжает реализовывать ряд инициатив. Она продолжает вносить свой вклад в повышение энергоэффективности, автоматизацию процессов, сокращение отходов и сотрудничество с соответствующими организациями для их переработки, минимизацию использования бумажных документов путем цифровизации, обеспечение справедливой рабочей среды, создание хорошей социальной среды, поощрение тесного сотрудничества путем совершенствования сотрудников и т.д.

"Устойчивость стала незаменимым приоритетом в современном глобальном деловом мире. Как Global Media Group, мы также взяли на себя обязательство строить нашу миссию на принципах устойчивости. Каждая из компаний, входящих в состав Global Media Group - Global Management, Информационное агентство Report, Baku TV и Oxu.az - обладает международными сертификатами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, охватывающими все аспекты от управления качеством до защиты окружающей среды, от охраны труда до безопасности.

Наше участие в Глобальном договоре ООН позволяет нам продвигаться вперед в экологической ответственности и предпринимать уверенные шаги в этом направлении. Мы стремимся интегрировать принципы устойчивости в стратегию, операции и культуру холдинга и входящих в него компаний, а также управлять процессами более прозрачно. Все эти шаги помогают компании играть активную и ответственную роль в области устойчивого развития и, как результат, оказывают положительное влияние с социальной, экологической и экономической точек зрения. Таким образом, Global Media Group в соответствии с этим меморандумом планирует не только стать членом Глобального договора, но и сотрудничать в более крупных проектах", - заявил председатель правления Global Media Group Эльнур Абдуллаев.

"Сегодня СМИ играют важную роль в устойчивом развитии, повышая осведомленность, формируя общественное мнение и продвигая подотчетность в экологических, социальных и экономических вопросах, тем самым стимулируя коллективные действия в направлении более устойчивого будущего. Приверженность Global Media Group Глобальному договору ООН и партнерство с ним является важной поворотной точкой не только для устойчивости самой компании и входящих в нее организаций, но и для мобилизации частного сектора Азербайджана для глобального будущего, которое мы стремимся обеспечить", - заявил руководитель Глобального договора ООН в Азербайджане Самир Мамедов.

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане и объявление 2024 года "Годом солидарности за зеленый мир" согласно указу Президента Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года показывает, что этот год будет важным для нашей страны. Global Media Group, стремящаяся внести больший вклад в международные платформы в области устойчивости, продолжит продвигать ее в деловом мире и прилагать усилия в этом направлении для "зеленого" мира.

О Global Media Group

Global Media Group, одна из крупнейших медиа-холдингов Азербайджана, начала свою деятельность в 2017 году. В Global Media Group входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие в Азербайджане и за рубежом.

Для получения более подробной информации о Global Media Group можно посетить сайт http://www.gmg.az/ или страницы компании в различных социальных сетях ( Facebook | Instagram | LinkedIn ).

О Глобальном договоре ООН

Глобальный договор, основанный ООН в 2000 году, является инициативой корпоративной устойчивости, объединяющей более 15 000 бизнес-партнеров и 3800 других партнеров в более чем 160 странах. Из Азербайджана к этой инициативе уже присоединились такие ведущие компании, как SOCAR, AzInTelecom, Azerbaijan Airlines, PASHA Technology, Azercell, Neqsol Holding, Pasha Bank и другие.