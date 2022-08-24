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Между Азербайджаном и Казахстаном подписаны документы

Между Азербайджаном и Казахстаном подписаны документы Сегодня между Азербайджаном и Казахстаном подписан ряд документов.
Бизнес
24 августа 2022 г. 16:20
Между Азербайджаном и Казахстаном подписаны документы

Сегодня между Азербайджаном и Казахстаном подписан ряд документов.

Как сообщает Report, в рамках первого заседания азербайджано-казахстанского делового совета в Баку были подписаны

нижеследующие документы:

- Меморандум о сотрудничестве между г. Мингячевир Азербайджанской Республики и г. Уральск Республики Казахстан;

- Меморандум о создании Казахстанско-Азербайджанского делового совета;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO и Внешнеторговой палатой Казахстана;

- Соглашение о сотрудничестве между Национальной конфедерацией организации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Внешнеторговой палатой Казахстана;

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Центром развития торговой политики “QazTrade” Республики Казахстан;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Центром развития торговой политики “QazTrade”, ООО “Maslo-Del” и “Tayqa Trade”;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Центром развития торговой политики “QazTrade”, "Cool İnfinity" и "Foodcity Alliance" ;

- Соглашение о партнерстве между ООО “KTZ Express Hong Kong Limited” и ООО “ADY Container”.

Меморандум о сотрудничестве между городом Мингячевир (Азербайджан) и городом Уральск (Казахстан);

Меморандум о создании казахстанско-азербайджанского делового совета;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO и Внешнеторговой палатой Казахстана;

Соглашение о сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) и Внешнеторговой палатой Казахстана,

Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и Казахстанским центром развития торговой политики АО ”QazTrade",

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ”QazTrade“, ”Tayga Trade“ и ООО ”Maslo-Del",

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между "QazTrade", "Cool Infinity" и "Foodcity Alliance",

Соглашение о партнерстве между ООО "ADY Konteyner", принадлежащм ЗАО "Азербайджанские железные дороги“, и ООО ”KTZ Express Hong Kong Limited".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan ink several documents
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