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Азербайджан и Израиль подписали документы о сотрудничестве

Азербайджан и Израиль подписали документы о сотрудничестве Подписаны документы о сотрудничестве между Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана и израильской компанией Rayzone Group, осуществляющей деятельность в сфере кибербезопасности.
Бизнес
5 апреля 2022 г. 19:42
Азербайджан и Израиль подписали документы о сотрудничестве

Подписаны документы о сотрудничестве между Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана и израильской компанией Rayzone Group, осуществляющей деятельность в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что документы, подписанные между ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана“ и компанией ”Мекорот", специализирующейся на управлении водными ресурсами Израиля, создадут новую платформу сотрудничества для трансфера передового опыта Израиля в нашу страну, расширения технологических возможностей, внедрения инновационных инструментов и будут полезны для обеих стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Israel sign documents
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İsrail arasında sənədlər imzalanıb

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