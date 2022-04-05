Азербайджан и Израиль подписали документы о сотрудничестве

Подписаны документы о сотрудничестве между Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана и израильской компанией Rayzone Group, осуществляющей деятельность в сфере кибербезопасности.

Подписаны документы о сотрудничестве между Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана и израильской компанией Rayzone Group, осуществляющей деятельность в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что документы, подписанные между ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана“ и компанией ”Мекорот", специализирующейся на управлении водными ресурсами Израиля, создадут новую платформу сотрудничества для трансфера передового опыта Израиля в нашу страну, расширения технологических возможностей, внедрения инновационных инструментов и будут полезны для обеих стран.