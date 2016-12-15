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    Между Азербайджаном и Бразилией подписан меморандум о торговле и инвестициях

    Это предусматривает сотрудничество в области энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, инноваций и туризма

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря 2016 года в здании Министерства иностранных дел Бразилии состоялась церемония подписания «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли и инвестиций между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия».

    Как сообщили Report в посольстве, от имени Правительства Азербайджанской Республики Посол Азербайджана в Бразилии Эльнур Султанов и от имени Правительства Федеративной Республики Бразилия временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Бразилии Маркос Галвао подписали вышеуказанный документ.

    Этот меморандум предусматривает сотрудничество в области энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, инноваций и туризма, а также создание Совместной Рабочей Группы между двумя странами.

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