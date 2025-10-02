Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд

    Бизнес
    • 02 октября, 2025
    • 01:06
    Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes.

    Издание отмечает, что в 15:30 по времени восточного побережья США (23:30 по бакинскому времени 1 октября) состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX, владельца социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло $500 млрд. По оценкам Forbes, на 00:15 по Баку 2 октября состояние Маска увеличилось до $500,5 млрд.

    Журнал объясняет рост состояния Маска его решением отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

    Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes. За ним идут председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь корпорации Meta Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

    Предыдущий рекорд также принадлежит Маску - в декабре прошлого года он стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.

    Илон Маск рейтинг Forbes миллиардеры
    Mask tarixdə sərvəti 500 milyard dollara çatan ilk insan olub

