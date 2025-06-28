Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

Руководитель Tesla Илон Маск объявил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была осуществлена на день раньше установленного срока.

Руководитель Tesla Илон Маск объявил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была осуществлена на день раньше установленного срока.

Как передает Report , об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте в Х.

"Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента <...> была осуществлена на день раньше запланированного срока!" - написал он.

Маск поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем ИИ компании Tesla за успешную реализацию проекта.

На внутреннем рынке США Tesla будет конкурировать с сервисом беспилотных такси Waymo (Google), который начал внедряться с 2020 года. На мировом рынке конкуренцию компании Маска также составят китайские компании Apollo Go, WeRide и Pony AI.