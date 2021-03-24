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Маск: Покупку Tesla можно будет оплатить биткоинами

Маск: Покупку Tesla можно будет оплатить биткоинами Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года
Бизнес
24 марта 2021 г. 11:50
Маск: Покупку Tesla можно будет оплатить биткоинами
Илон Маск

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что автомобили компании теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны, - написал предприниматель в среду на своей странице в Twitter. - Биткойны, которые [вы заплатите компании] Tesla, будут сохранены как биткойны, а не конвертированы в фиатную валюту".

Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года, добавил Маск.

8 февраля американская компания Tesla объявила о том, что инвестировала 1,5 млрд долларов США в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.

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Версия на английском языке Musk: Buying Tesla now possible with bitcoins

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