Маск: Покупку Tesla можно будет оплатить биткоинами

Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что автомобили компании теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны, - написал предприниматель в среду на своей странице в Twitter. - Биткойны, которые [вы заплатите компании] Tesla, будут сохранены как биткойны, а не конвертированы в фиатную валюту".

Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года, добавил Маск.

8 февраля американская компания Tesla объявила о том, что инвестировала 1,5 млрд долларов США в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.