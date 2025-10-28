Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Маск может уйти из Tesla

    Бизнес
    • 28 октября, 2025
    • 04:47
    Маск может уйти из Tesla

    Председатель совета директоров автопроизводителя Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что они должны проголосовать за выплату генеральному директору Илону Маску компенсационного пакета на сумму почти $1 трлн, иначе он может покинуть компанию.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC News, об этом она написала в письме акционерам в преддверии ежегодного собрания компании 6 ноября.

    "Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать", - указала Денхолм. Она подчеркнула, что Маск является ключом к будущему автопроизводителя, поскольку компания выходит за рамки "просто еще одной автомобильной компании", уделяя больше внимания полному автопилоту и роботам Optimus.

    Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, столкнулось с противодействием. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать против из-за "астрономической" суммы. Группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей также запустила кампанию против пакета, указывая на ущерб бренду от политической активности Маска.

    Денхолм, однако, утверждает, что дело "меньше связано с компенсацией, а больше - с влиянием на голосование". По ее словам, Маск хочет иметь достаточное влияние, чтобы "плохие вещи не могли случиться с ИИ", имея в виду его опасения по поводу контроля над "армией роботов". Полный пакет позволит Маску увеличить долю в компании примерно до 25%, что он публично требовал в течение последнего года.

    Илон Маск Tesla

    Последние новости

    05:16
    Фото

    После землетрясения в Балыкесире зафиксировано более 100 афтершоков - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    04:47

    Маск может уйти из Tesla

    Бизнес
    04:09

    СМИ: В Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах

    Другие страны
    03:37

    Reuters: Amazon планирует сократить до 30 000 рабочих мест

    Бизнес
    03:21
    Фото

    Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере миграции

    В регионе
    02:56

    В Австралии из-за взрыва в шахте погибли два человека

    Другие страны
    02:18

    Бомбардировщики ВС США B-1 Lancer вновь пролетели у побережья Венесуэлы

    Другие страны
    01:43

    Мерц оказался предпоследним в рейтинге популярных политиков в ФРГ

    Другие страны
    01:05

    Израиль получил в Газе еще один гроб с останками погибшего заложника

    Другие страны
    Лента новостей