    Мамед Мусаев: Почти 9% предприятий в Азербайджане работают в строительстве

    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 12:39
    Мамед Мусаев: Почти 9% предприятий в Азербайджане работают в строительстве

    Почти 9% предприятий в Азербайджане задействованы в строительной сфере, долю этого сектора в ВВП составляет 6,8%.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на открытии выставок Baku Build–2025 и Rebuild Karabakh–2025 в Баку.

    Мусаев отметил, что вклад строительной отрасли в экономику связан с активной реализацией государственных инфраструктурных проектов и частных инвестиций.

    "В стране зарегистрировано более 19 тыс. предприятий, 8,7% из которых действуют в строительном секторе. Вклад этого сектора в экономический рост наблюдается благодаря увеличению инвестиций в инфраструктурные проекты государства и строительные работы, осуществляемые в частном секторе", - сказал Мусаев.

    Он добавил, что активно реализуется программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории: "Только за последние два года в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах были реализованы сотни инфраструктурных проектов, в том числе введены в эксплуатацию аэропорты, автомобильные дороги, железные дороги".

    Он добавил, что в январе-сентябре 2025 года в Азербайджане произведено валовой внутренней продукции на 95 млрд манатов, что на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост в ненефтяном секторе составил 2,9%.

