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Мамед Мусаев: Инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур выгодны для предпринимателей

Мамед Мусаев: Инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур выгодны для предпринимателей Инвестиции в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы очень выгодны для азербайджанских предпринимателей.
Бизнес
5 июля 2024 г. 10:57
Мамед Мусаев: Инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур выгодны для предпринимателей

Инвестиции в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы очень выгодны для азербайджанских предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на презентации проекта "Инспекция DOST".

По его словам, наряду с современной инфраструктурой, предприниматели, работающие на освобожденных территориях, получают различные льготы.

"Резиденты освобождаются от уплаты налогов на прибыль, имущество, землю и упрощенного налогообложения в течение 10 лет с 1 января 2023 года. А это значительно снижает основную налоговую нагрузку", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "Qarabağa və Şərqi Zəngəzura investisiya qoymaq çox səmərəlidir"

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