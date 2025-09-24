Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Лянкяранский предприниматель: Достигнуты инновационные успехи в развитии пчеловодства

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 14:38
    Лянкяранский предприниматель: Достигнуты инновационные успехи в развитии пчеловодства

    В развитии пчеловодства в Азербайджане достигнуты определенные инновационные успехи.

    Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре сообщил лянкяранский предприниматель Саявуш Ягубов, участвующий в Фестивале меда, организованном в городе.

    По его словам, на фестивале демонстрируются не только продукты пчеловодства, но и оборудование, используемое в этой сфере:

    "Разработанное нами оборудование "Суперматр" успешно применяется для обработки пчел против клещей. Преимущество этого оборудования в том, что оно позволяет дезинфицировать пчел не химическими, а натуральными средствами. С этим оборудованием мы стали победителями 2-го грантового конкурса КОБИА. Благодаря этому проекту мы пожертвовали оборудование собственного производства более чем 40 хозяйствам", - сказал Ягубов.

    "Кроме того, благодаря разработанным нами весам контролируется увеличение или уменьшение веса в пчелиной семье, уровень влажности", - добавил он.

    Фермер также рассказал о лечебном эффекте продуктов пчеловодства и оборудовании, разработанном для этой цели:

    "Применяется метод лечения с использованием оборудования под названием "АПИТЕРАПИЯ". На 15 рамок в оборудовании помещаются воск, мед, пыльца, пчелиный яд, маточное молочко, перга. Этот метод лечения включает дыхание воздухом, который выделяется при движении пчел".

    Lənkəranlı sahibkar: Arıçılığın inkişafında innovativ yeniliklərə nail olunub
    Lankaran entrepreneur: Innovative achievements reached in beekeeping development

    Лента новостей