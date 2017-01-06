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    Ликвидированы два управления министерства налогов

    На их базе созданы департаменты

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Ликвидировано еще два управления министерства налогов. Как сообщает Report, на их базе созданы департаменты. 

    На базе главного управления анализа налоговых преступлений и взимания налоговых долгов создан департамент по контролю за исполнением налогового законодательства, на базе управления налогового аудита и оперативного контроля создан департамент по контролю за исполнением налоговых обязательств. 

    Отметим, что назначений на должности руководителей новых департаментов пока нет. Напомним, что до сегодняшнего дня главное управление анализа налоговых преступлений и взимания налоговых долгов возглавлял Зейналабдин Мамедзаде, а управление налогового аудита и оперативного контроля - Тогрул Гулиев.

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