 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лейла Алиева: Бакинский Шопинг-фестиваль проходит замечательно

    Я надеюсь, что каждое такое мероприятие поспособствует массовому потоку туристов в Азербайджан© Report.az

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, глава представительства Фонда в России Лейла Алиева прокомментировала Бакинский Шопинг-фестиваль.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу фестиваля, Лейла Алиева заявила, что фестиваль проходит замечательно.

    "Я знаю, что фестиваль проходит замечательно и надеюсь, у меня будет возможность поучаствовать", - сказала она в интервью сайту Eurasiadiary.com.

    По ее мнению, проведение подобных мероприятий позитивно влияет для развития туризма в целом: "Я надеюсь, что каждое такое мероприятие, как Бакинский Шопинг-фестиваль, поспособствует массовому потоку туристов в Азербайджан".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi