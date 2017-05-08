Лейла Алиева: Бакинский Шопинг-фестиваль проходит замечательно

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, глава представительства Фонда в России Лейла Алиева прокомментировала Бакинский Шопинг-фестиваль.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу фестиваля, Лейла Алиева заявила, что фестиваль проходит замечательно.

"Я знаю, что фестиваль проходит замечательно и надеюсь, у меня будет возможность поучаствовать", - сказала она в интервью сайту Eurasiadiary.com.

По ее мнению, проведение подобных мероприятий позитивно влияет для развития туризма в целом: "Я надеюсь, что каждое такое мероприятие, как Бакинский Шопинг-фестиваль, поспособствует массовому потоку туристов в Азербайджан".