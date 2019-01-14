Легковые автомобили в Азербайджане начали дорожать в прошлом месяце

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в декабре 2018 года на 0,5% подорожали легковые автомобили, на 0,2% - велосипеды.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

Легковые автомобили в январе прошлого года подешевели на 0,3%, феврале, марте, апреле цены были стабильными, в мае-июне подорожали на 0,1%, в июле упали на 0,2%. В августе легковые автомобили продавались дороже на 0,8%, в сентябре же цены упали на 0,8%. В октябре остались стабильными, в ноябре понизились на 1,1%.

Цены на велосипеды в январе выросли на 0,7%, в феврале остались стабильными, в марте выросли на 0,3%, в апреле - 0,1%, в мае - 0,3%, июне – 0,2%, июле – 0,1%, августе – 0,1%. В сентябре наблюдалось падение цен на 0,2%, в октябре и ноябре – удорожание на 0,2%.

По официальной статистике, в декабре средняя цена на легковой автомобиль составила 34 595 манатов, на велосипед - 165 манатов.