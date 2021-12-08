L'Oreal выкупит часть своих акций у Nestle

Французская косметическая компания L'Oreal выкупит у швейцарского концерна Nestle SA часть своих акций общей стоимостью 8,9 млн евро.

Французская косметическая компания L'Oreal выкупит у швейцарского концерна Nestle SA часть своих акций общей стоимостью 8,9 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", доля Nestle в компании сократится до 20,1% с 23,3%.

"Совет директоров L'Oreal единогласно одобрил стратегическую сделку, состоящую из выкупа компанией 22,26 млн собственных акций в рамках программы обратного выкупа", - говорится в релизе французской компании.

Стоимость акции L'Oreal в рамках сделки составит 400 евро за бумагу, что на 5,8% ниже цены закрытия акций 7 декабря. Общая сумма, уплаченная Nestle, составит 8,904 млн евро. Выкупленные акции будут аннулированы не позднее 29 августа 2022 года.

Сделка должна оптимизировать баланс L'Oreal за счет улучшения условий финансирования. Финансовая гибкость при этом сохранится. Прибыль на акцию увеличится на 4% за год.