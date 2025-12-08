Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кыргызская делегация посетила Торговый центр "Абшерон" в Баку

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 12:22
    Кыргызская делегация посетила Торговый центр Абшерон в Баку

    Кыргызская делегация под руководством заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыта Торобаева посетила Торговый центр "Абшерон" в рамках визита в Азербайджан для участия в VI заседании Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами.

    Как сообщает Report, члены делегации ознакомились с условиями, созданными в ТЦ для развития малого и среднего бизнеса, и изучили его инфраструктуру.

    В мероприятии участвовали более 15 представителей министерств и государственных структур Кыргызстана, в том числе заместители министров, советники и другие высокопоставленные должностные лица. Также присутствовали посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов, сопредседатели Азербайджано-Кыргызского Фонда развития Замирбек Осмонов и Игбал Бабаев, руководитель компании ReefGroup Азер Шюкюров и глава Каспийского международного фонда Адам Бакуви.

    Член наблюдательного совета ТЦ "Абшерон" Эльнур Османов провел презентацию, подробно рассказав о концепции центра, инфраструктуре и возможностях для предпринимателей. Центр занимает около 300 гектаров и объединяет более 1500 магазинов, что позволяет ему конкурировать с крупнейшими торговыми комплексами Европы и Ближнего Востока.

    После презентации делегация осмотрела территорию центра и провела встречи с предпринимателями, интересуясь условиями и преференциями, предоставляемыми для ведения бизнеса.

    Qırğız nümayəndə heyəti "Abşeron" Ticarət Mərkəzində sahibkarlarla görüşüb
