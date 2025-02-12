Кямаля Мамедзаде: В Азербайджане готовится новая программа развития стандартизации до 2029 года

В Азербайджане ведутся работы по разработке и утверждению Национальной программы стандартизации на 2026-2028 годы.
Об этом в интервью Report сообщила исполняющая обязанности директора Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) Кямаля Мамедзаде.
По ее словам, разработка государственных стандартов осуществляется на основе действующей трехлетней программы:
"В настоящее время AZSTAND ведет работу по разработке и утверждению новой "Программы национальной стандартизации" с учетом обновленных приоритетов".
Мамедзаде добавила, что планируется совершенствование системы национальной системы стандартизации, привлечение заинтересованных сторон к деятельности по стандартизации и расширение представительства Азербайджана в международных организациях.
С полным текстом интервью с К.Мамедзаде можно ознакомиться по ссылке.