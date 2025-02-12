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Кямаля Мамедзаде: В Азербайджане готовится новая программа развития стандартизации до 2029 года

Кямаля Мамедзаде: В Азербайджане готовится новая программа развития стандартизации до 2029 года 11:23
Бизнес
12 февраля 2025 г. 12:01
Кямаля Мамедзаде: В Азербайджане готовится новая программа развития стандартизации до 2029 года

В Азербайджане ведутся работы по разработке и утверждению Национальной программы стандартизации на 2026-2028 годы.

Об этом в интервью Report сообщила исполняющая обязанности директора Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) Кямаля Мамедзаде.

По ее словам, разработка государственных стандартов осуществляется на основе действующей трехлетней программы:

"В настоящее время AZSTAND ведет работу по разработке и утверждению новой "Программы национальной стандартизации" с учетом обновленных приоритетов".

Мамедзаде добавила, что планируется совершенствование системы национальной системы стандартизации, привлечение заинтересованных сторон к деятельности по стандартизации и расширение представительства Азербайджана в международных организациях.

С полным текстом интервью с К.Мамедзаде можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Kəmalə Məmmədzadə: "Yeni "Milli Standartlaşdırma Proqramı” formalaşdırılır"

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