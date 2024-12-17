Квота транзитных сертификатов между Азербайджаном и Турцией увеличена

Квота единого транзитного сертификата для транзитных перевозок между Азербайджаном и Турцией увеличена почти втрое - с 35 тыс. до 100 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
По его словам, 81% экспорта из Турции в Азербайджан осуществляется наземным транспортом. Увеличение электронного документооборота призвано ускорить торговлю и повысить эффективность перевозок, сказал Уралоглу.
Министр отметил, что с 14 декабря началось использование электронных транзитных документов.
"Первый автомобиль с электронным паспортом пересек границу с Азербайджаном в рамках пилотного проекта. Для транзитных перевозок квота электронных документов составляет 15 тыс. в год, а для двусторонних - 500. Работы по переводу квот на цифровую основу продолжаются", - подчеркнул Уралоглу.