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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2021) Курс рубля не изменился
Бизнес
24 мая 2021 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,42% - до 2,0708 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0708

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3136

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6783

1 Бразильский реал

0,3168

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1219

100 Вон Республики Корея

0,1508

1 Чешская крона

0,0814

100 Чилийских песо

0,2366

1 Китайский юань

0,2643

1 Датская крона

0,2785

1 Грузинский лари

0,5137

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,4052

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2042

1 Швейцарский франк

1,8932

1 Израильский шекель

0,5223

1 Канадский доллар

1,4084

1 Кувейтский динар

5,6550

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4107

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2029

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4607

1 Сингапурский доллар

1,2774

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4565

1 Турецкая лира

0,2019

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0620

100 Японских йен

1,5619

1 Новозеландский доллар

1,2184

Золото (1 унция)

3202,4430

Серебро (1 унция)

46,9720

Платина (1 унция)

2000,7300

Палладий (1 унция)

4783,3580
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.05.2021)

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