Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2021)

Курс рубля не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,42% - до 2,0708 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.