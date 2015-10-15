​Крупнейшая американская компания-ритейлер потеряла 20 млрд. долларов США за 20 минут

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В течение 20 минут акции Walmart обвалились на 9,8%, что стало рекордным падением за 15 лет, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Капитализация компании в итоге снизилась на 19,8 млрд. долларов США.

Причиной обвала называют предупреждение инвесторам о том, что доходность по акциям Walmart в 2017 фискальном году снизится в диапазоне от 6 до 12%. Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 4%.

По словам финансового директора Walmart Чарльза Холли, снижение доходности обусловлено ростом расходов на зарплаты и вложениями в интернет-торговлю.

Падение стоимости акций произошло на фоне объявления компанией планов по выкупу своих акций на сумму 20 млрд. долларов США.

Рыночная капитализация Walmart составляет 213,8 млрд. долларов США.

Издание отмечает, что акции американских ритейлеров уже вышли на снижение в результате слабых данных по потребительским расходам за сентябрь. В частности, акции Target упали на 4,3%, Dollar General — на 2,8%, а CostCo — 1,7%. В целом S&P 500 Food & Staples Retailing Index снизился на 3,5%.