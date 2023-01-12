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Крупная сеть ресторанов Subway изучает возможность продажи бизнеса

Крупная сеть ресторанов Subway изучает возможность продажи бизнеса Американская сеть ресторанов фастфуд Subway рассматривает возможность продать свой бизнес за 10 млрд долларов.
Бизнес
12 января 2023 г. 10:22
Крупная сеть ресторанов Subway изучает возможность продажи бизнеса

Американская сеть ресторанов фастфуд Subway рассматривает возможность продать свой бизнес за 10 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

За счет продажи планируется привлечь частные инвестиционные компании или потенциальных корпоративных покупателей.

Subway - одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. По состоянию на 2021 год у компании было около 37 тыс. точек по всему миру, и она была крупнейшей сетью ресторанов в США (21 тыс. точек).

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Версия на английском языке Biggest restaurant chain in US explores sale

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