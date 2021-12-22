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Крупная алмазодобывающая компания сократила продажу на 24%

Крупная алмазодобывающая компания сократила продажу на 24% Международная алмазодобывающая корпорация De Beers уменьшила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 6 по 21 декабря) на 24% по сравнению с предыдущим циклом — до 332 млн долларов США.
Бизнес
22 декабря 2021 г. 12:04
Крупная алмазодобывающая компания сократила продажу на 24%

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers уменьшила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 6 по 21 декабря) на 24% по сравнению с предыдущим циклом — до 332 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", предыдущий бизнес-цикл длился с 8 по 23 ноября. Продажи за тот период составили 438 млн долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в десятом бизнес-цикле уменьшились на 26,5%.

Вопреки связанным с пандемией сложностям, продажи за год были выше, чем в 2019 году до начала пандемии, и заметно выше, чем в 2020 году. Потребительский спрос на ювелирные украшения с бриллиантами продолжает показывать хорошую динамику в праздничный период, компания ожидает благоприятные торговые условия в новом году, заявил глава компании Брюс Кливер.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

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Версия на английском языке Major diamond mining company sees decrease in sales by 24%

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