Крупная алмазодобывающая компания сократила продажу на 24%

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers уменьшила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 6 по 21 декабря) на 24% по сравнению с предыдущим циклом — до 332 млн долларов США.

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers уменьшила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 6 по 21 декабря) на 24% по сравнению с предыдущим циклом — до 332 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", предыдущий бизнес-цикл длился с 8 по 23 ноября. Продажи за тот период составили 438 млн долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в десятом бизнес-цикле уменьшились на 26,5%.

Вопреки связанным с пандемией сложностям, продажи за год были выше, чем в 2019 году до начала пандемии, и заметно выше, чем в 2020 году. Потребительский спрос на ювелирные украшения с бриллиантами продолжает показывать хорошую динамику в праздничный период, компания ожидает благоприятные торговые условия в новом году, заявил глава компании Брюс Кливер.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.