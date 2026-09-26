KPMG: Азербайджан может стать ключевой региональной платформой международного бизнеса

Азербайджан обладает высокими шансами стать ключевой региональной платформой для международного бизнеса при условии дальнейшего совершенствования регуляторной и законодательной базы.

Как передает Report, об этом заявил управляющий партнер KPMG в Азербайджане, партнер и руководитель практики инфраструктурного консалтинга KPMG в регионе Кавказа и Центральной Азии Виталий Яковлев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

"Главный вопрос заключается не в том, как привлечь инвестиции в Азербайджан, а в том, как сделать страну платформой для регионального бизнеса и что для этого необходимо", - отметил Яковлев.

По его оценке, республика обладает тремя ключевыми преимуществами для реализации этого потенциала: качественным человеческим капиталом, развивающейся бизнес-инфраструктурой и стратегической транспортной связностью.

"Во-первых, это доступ к кадрам. Качество образования и уровень профессионализма в стране растут, в том числе благодаря присутствию международных компаний, развивающих современные стандарты. Во-вторых, бизнес-инфраструктура Азербайджана активно адаптирует международные стандарты финансовой отчетности и принципы комплаенса", - отметил эксперт.

Третьим фактором, по мнению представителя KPMG, выступает инфраструктурная и логистическая связанность.

"Азербайджан выгодно расположен с точки зрения транспортных коридоров - включая Средний коридор, маршрут через Нахчыван и энергетические артерии. Кроме того, международный аэропорт Баку занимает стратегическое положение для транзита между Азией и Европой, что критически важно для оперативной доставки высокостоимостных грузов, таких как фармацевтика", - подчеркнул Яковлев.